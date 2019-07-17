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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد مالك يشارك فى تشييع جنازة رئيس لجنة حكام الاتحاد الأفريقى للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت عقب صلاة الظهر جنازة رئيس لجنة حكام الكرة الطائرة بالاتحاد الأتحاد الأفريقى حسن أحمد، الذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، وذلك من مسجد السيدة نفيسة.
وحضر الجنازة عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى والممثل الشاب أحمد مالك حفيد الراحل، وعدد من أسرة حكام الكرة الطائرة وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة المصرى الحالى.
ومن المقرر أن يقام العزاء يوم السبت المقبل عقب صلاة المغرب فى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
علوانى مع حكام الطائرة
أحمد مالك فى الجنازة
أحمد مالك و علوانى
أحمد مالك و علوانى فى الجنازة
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