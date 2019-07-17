شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الخماسى الحديث بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يحصدون 3 ميداليات ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أبطال الخماسى الحديث بجهاز الرياضة للقوات المسلحة، من حصد 3 ميداليات متنوعة فى بطولة العالم ببولندا، حيث نجح المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث بالفوز بالميداليات بعد المشاركة فى بطولة العالم تحت 21 سنة التى أقيمت فعالياتها بمدينة جينكوف ببولندا، حيث حقق اللاعبون العديد من الميداليات الهامة والمتنوعة والتى جاءت نتيجة الجهد والدعم المستمر للأبطال الرياضيين.

وحقق لاعبو جهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات لاعبى القوات المسلحة فى شتى المجالات، حيث شهدت البطولة تألق لاعبى ولاعبات أندية المؤسسة العسكرية، فقد حصل مهند طارق شعبان لاعب نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب على المركزالأول والميدالية الذهبية فى تتابع فرق رجال، كما حصدت سلمى أيمن عبدالمقصود لاعبة نادى طلائع الجيش الميدالية الفضية فرق آنسات، وحصلت أميرة قنديل لاعبة نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب على الميدالية الفضية فرق آنسات، وذلك من خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث.

ويأتى هذا الإنجاز نتيجة التعاون المثمر بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية من أجل دعم الرياضة المصرية ورفع علم مصر فى كافة المحافل الدولية الرياضية.

Advertisements