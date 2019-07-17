على غزال يرد على تصريحات هانى رمزى عبر "سوبر كورة"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد على غزال لاعب وسط منتخب مصر ونادى فييرينسى البرتغالى، تصريحات هانى رمزى المدرب العام السابق لمنتخب مصر.

وكان هانى رمزى انتقد غياب الروح القتالية عن لاعبى منتخب مصر، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما أعلن اعتراضه على ضم على غزال لقائمة المنتخب فى الوقت الذى كان يحظى فيه بثقة بقية أفراد الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى.

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وودع منتخب مصر بطولة كأس الامم الافريقية من دور الـ 16 عقب الخسارة أمام جنوب افريقيا بهدف دون مقابل.