شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال يرد على تصريحات هانى رمزى عبر "سوبر كورة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد على غزال لاعب وسط منتخب مصر ونادى فييرينسى البرتغالى، تصريحات هانى رمزى المدرب العام السابق لمنتخب مصر.
وكان هانى رمزى انتقد غياب الروح القتالية عن لاعبى منتخب مصر، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما أعلن اعتراضه على ضم على غزال لقائمة المنتخب فى الوقت الذى كان يحظى فيه بثقة بقية أفراد الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى.
وودع منتخب مصر بطولة كأس الامم الافريقية من دور الـ 16 عقب الخسارة أمام جنوب افريقيا بهدف دون مقابل.
لمعرفة رد على غزال على تصريحات هاني رمزي عبر سوبر كورة اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر على غزال يرد على تصريحات هانى رمزى عبر "سوبر كورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.