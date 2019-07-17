شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ64 الرئيسى ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل الأولمبى علاء أبو القاسم إلى دور الـ64 الرئيسى ببطولة العالم المقامة فى المجر فى منافسات سلاح الشيش، التى تستمر إلى يوم 20 يوليو الجارى. وجاء تأهل أبو القاسم إلى هذا الدور بالفوز على لاعب بورتريكو بنتيجة 15 / 5 فى دور الـ 64 التمهيدى. وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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