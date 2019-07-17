شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يخصص تدريبات منفردة لشيلونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر ومخطط الأحمال التونسى أكرم العلياوى برنامج تدريب منفرد للمهاجم النامبيبى شيلونجو لتجهيزه فنياً وبدنياً.

ومن المقرر أن يصل شيلونجو فجر غداً الخميس لمدينة الاسماعيلية للانتظام فى معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد.

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ونجح مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية فى إنهاء ملف الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من نادى سموحة بالحصول على خدماته نهائياً، عبر تفعيل بند الشراء من سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.

ووقع الناميبى بنسون شيلونجو، الذى تلقى أكثر من عرض لأندية بالدورى الممتاز خلال الفترة الأخيرة على عقود انضمام للدراويش لمدة 3 مواسم مقبلة، بناءً على رغبة من الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر، بعد تقديمه مستوى جيد خلال فترة الإعارة.

ومن المقرر أن ينتظم شيلونجو فى تدريبات الإسماعيلى ببرنامج الإعداد خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر وتنتهى الجمعة المقبل.