شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد يرشح حسن شحاتة لتولى قيادة الفراعنة ويلقبه بـ شيخ المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق أن حسن شحاتة مدرب الفراعنة السابق الأنسب إلى العودة لمنصبه مرة أخرى فى الوقت الحالى، خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى.

وقال عبد الحميد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن حسن شحاتة يعد شيخ المدربين الحالى ويحتاج معه مساعدين أكفاء ومدرب حراس مرمى قوى.

وأشار عبد الحميد إلى أن الحديث عن عامل السن لا أساس له من الصحة، خاصة أنه قائد يضع فكر وليس لاعبا.

وودع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات تحت قيادة أجيرى، الذى تمت إقالته عقب وداع المنتخب لكان 2019 مباشرة.