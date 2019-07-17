هل يسلم هانى رمزى اتحاد الكرة تقريرا فنيا عن أزمات الفراعنة فى كان 2019؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات هانى رمزى المدرب العام لمنتخب مصر جدلا واسعاً فى الشارع الكروى، لاسيما بعد أن كشف كواليس الأزمات التى ضربت صفوف المنتخب الوطنى خلال مشاركته الأخيرة فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء.

كان هانى أبو ريدة قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وإقالة الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى والجهاز المعاون بالكامل.

ويبدو السؤال الأكثر منطقية الأن هل يسلم هانى رمزى تقريراً فنياً لإتحاد الكرة يكشف فيه كواليس أزمات الفراعنة حتى يتم تفاديها مستقبلا

هانى رمزى: أحمد المحمدى لا يصلح لقيادة المنتخب

أكد هانى رمزى المدرب المساعد السابق فى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى سابقاً أن أجواء المعسكر بعد المباراة الثانية للمنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب اهتمام اللاعبين بالتليفون وغيرهم من الأمور.

أضاف هانى رمزى أنه طالب أحمد المحمد بعقد جلسة مع اللاعبين الا أن الأمور لم تتغير وأنه شعر بأن صوت كابتن مصر لم يكن قويا أو شخصيته على اللاعبين كما تعودنا عليها فى المنتخب الوطنى، مشيرا الى أنه أكد لكابتن الفراعنة أن اللاعبين يشعرون وكأنهم فى رحلة.

وقال رمزى أن اجيرى كان متحفظًا على الاستمرار بنفس طريقة اللعب التى خاض بها المباريات الأولى مع المنتخب بسبب عبد الله السعيد الذى كان دوره سيتراجع بشدة فى طريق 4-3-3، وبدأنا اللعب بطريقة 4-2-3-1.

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وأكد أن هناك حالة لا مبالة بين اللاعبين فى المعسكر وكان هناك محاولات لتعديل وضع اللاعبين.

هانى رمزى: انفعلت على اللاعبين بعد توديع أمم أفريقيا.. ولهيطة حاول تهدئتى

وقال رمزى: "الصمت كان يخيم على غرف ملابس اللاعبين بعد المباراة، وعندما دخل أجيرى تحدث مع اللاعبين وقال لهم إنه يتحمل المسئولية، ولو حد كلمكم قولوله المدير الفنى السبب، وبشكركم على الفترة التى قضتها معكم، وأشكركم على المجهود الذى بذلتموه".

وأضاف مدرب المنتحب السابق: "لم أستطيع الصمت كثيرًا وخرجت عن شعورى بعد حديث أجيرى مع اللاعبين، وانفعلت عليهم بألفاظ لا يجوز قولها، كما وبخبتهم بسبب الخسارة، وحاول إيهاب لهيطة مدير المنتخب تهدئتى".

هانى رمزى: خرجنا من البطولة لأننا كان عندنا 4 رجالة والباقيين بدون روح

أكد هانى رمزى، أن سبب خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا بهذه الطريقة يرجع إلى انعدام الروح بين اللاعبين، والتى افتقدوها طيلة مباريات البطولة وأدت للخروج المهين بهذه الطريقة.

وأضاف هانى رمزى أنه كان يتمنى تواجد أكثر من لاعب فى تشكيلة المنتخب بنفس روح الرباعى طارق حامد وأحمد حجازى ومحمود علاء ومحمد الشناوى، مؤكدا أن هذا الرباعى فقط كانوا يمتازون بالحماس والرغبة فى تحقيق البطولة، أما باقى القائمة فكانوا بعيدين تماما عن روح البطولة وافتقدوا للتحدى، وهو ما أدى فى النهاية للخروج المبكر.

واختتم مدرب عام المنتخب الوطنى حديثه بالقول إنه اكتشف تلك الروح متأخرا، مشيرا إلى أنه لو كان اكتشفها مبكرا لاستطاع لم الشمل، إلا أن الأمر ظهر مؤخرا وفشل فى السيطرة على البعض.