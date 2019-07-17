كاف يتخذ قرارًا بشأن نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية سيكون من مباراة واحدة.
ونشر أحمد أحمد، عبر حساب، جديد له على موقع تويتر أن كاف اتخذ قرارًا بأن يكون نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفدرالية من مباراة واحدة.
وكتب أحمد عبر حسابه الجديد: "المكتب التنفيذي في كاف اتخذ قرارًا قويًا بأن يكون نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفدرالية من مباراة واحدة".
وفي نفس السياق، قال مصدر داخل كاف لمصراوي: "المعلومة صحيحة".
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