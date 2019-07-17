عبدالحفيظ: مستعدون لاستكمال الدوري.. وأهداف معسكر إسبانيا تحققت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق أهدافه من المعسكر التحضيري الذي خاضه اللاعبون في إسبانيا مشيدًا بالالتزام الشديد من جانب اللاعبين وحالة التركيز من أجل تحقيق بطولة الدوري.
وقال عبدالحفيظ إن الفريق جاهز لمواجهتي المقاولون والزمالك في ختام بطولة الدوري، بعد أن حقق الجهاز الفني أهدافه من المعسكر الخارجي، بوصول اللاعبين إلى أفضل جاهزية على كل المستويات؛ استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد حسم بطولة الدوري.
وأوضح أن الجهاز الفني كان لديه أهداف محددة تتوافق مع طبيعة المرحلة المهمة، وركز خلالها على الجوانب النفسية والبدنية والخططية بشكل متوازن، بهدف حسم بطولة الدوري التي تمثل أهمية كبيرة للنادي والجماهير.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية غدًا الخميس أمام فريق البلاستيك في السادسة مساء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.
خاض الأهلي مباريات ودية، خلال المعسكر الخارجي بإسبانيا، للاطمئنان على حالة اللاعبين النفسية والبدنية.
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