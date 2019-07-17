طبيب الأهلي يحدد موقف الخماسي المصاب.. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يخضع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لفحص طبي غدًا الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في ودية البلاستيك التي يخوضها الفريق مساء اليوم ذاته.

وتقرر خوض الأهلي مباراة ودية غدا الخميس ، أمام فريق البلاستيك، في إطار المباريات الودية التي يخوضها استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام بطولة الدوري .

وكان رمضان قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال الساعات الماضية، ليقرر الجهاز الطبي خضوعه للفحص الطبي من أجل الاطمئنان عليه.

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على الجانب الآخر قرر خالد محمود، طبيب الفريق إجراء فحص للرباعي المصاب (شريف إكرامي- سعد سمير- كريم نيدفيد ومحمد محمود) عقب العودة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في إسبانيا.

ويهدف طبيب الفريق للوقوف على حالتهم بعد انتظامهم في برامج التأهيل الخاصة بهم خلال الفترة الماضية .

جدير بالذكر أن الأهلي أنهى معسكر الإعداد في إسبانيا، وقرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء على أن يخوض الفريق مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك.