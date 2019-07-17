تقرير.. كنوز بيراميدز.. صراع مرتقب بين الأهلي والزمالك.. و7 راحلين في الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قبل نهاية مسابقة الدوري، بدأ الصراع مبكرًا بين القطبين الأهلي والزمالك على صفقات الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي استطاع أن يحسم صفقة المالي أليو ديانج، لاعب فريق مولودية الجزائر، بجانب تمديد عقد إعارة رمضان صبحي لمدة عام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي هدرسفيلد.

في المقابل، حسمت إدارة الزمالك أولى صفقاتها الصيفية من خلال التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي القادم من صفوف الهلال السعودي.

لكن الصراع المرتقب بين الأهلي والزمالك سيكون خلال الفترة المقبلة على نجوم فريق بيراميدز خاصة بعد تغيير سياسة النادي من حيث الصفقات سواء من حيث البيع أو الشراء.

ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي، أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية:

- صراع مرتقب

سيكون محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط فريق بيراميدز تحت أنظار الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة خاصة أن اللاعب كان ضمن اهتمامات القطبين في الموسم الماضي.

وسبق أن أكد مصدر من داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة أن ناديه لم يدخل في مفاوضات رسمية مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ23 عامًا.

في المقابل، أعلن رئيس نادي الزمالك عن رغبة ناديه في الحصول على خدمات "أفشة"، لافتًا إلى أنه سيعقد جلسة مع إدارة بيراميدز من أجل حسم التعاقد مع اللاعب رسميًا.

Advertisements

إدارة بيراميدز علقّت على موقف اللاعب من الرحيل حيث أكد المدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد عن عدم وجود رغبة في التخلي عن "أفشة" القادم من صفوف إنبي في الصيف الماضي، مشددًا أن اللاعب لم يوقع للأهلي.

- الزمالك والسعي للمزيد

لن يكتفي الزمالك برغبته في الحصول على خدمات "أفشة"، حيث أعلن رئيس القلعة البيضاء عن سعيه للحصول على أربعة لاعبين آخرين من صفوف بيراميدز في الصيف الجاري.

ويرغب رئيس الزمالك في إعادة عمر جابر لقيادة الجبهة اليمنى من جديد بعدما رحل للاحتراف في سويسرا وأمريكا، بجانب التعاقد مع أحمد أيمن منصور والذي يتميز بالمشاركة في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع الصريح.

رئيس الزمالك أعلن عن رغبته في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الثنائي نبيل عماد "دونجا" وعبد الله السعيد لتدعيم وسط الملعب.

وكان ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، أعلن خلال تقديم المدير الفني الجديد سباستيان ديسابر، أنه ليس وجود أساس من الصحة عن توقيع السعيد للزمالك.

- قلب الدفاع

قد يكون اهتمامات الأهلي الأولى في صفقاته الصيفية هو تدعيم مركز الدفاع من بيراميدز حيث كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المدافع الدولي ولاعب الزمالك السابق علي جبر من التوقيع للأحمر.

صاحب الـ30 عامًا كان أحد الأعمدة الأساسية في صفوف بيراميدز خلال موسمه الأول مع الفريق منذ انتقاله للزمالك.

مدافع آخر في فريق بيراميدز قد يكون محل أنظار الأهلي في الصيف الحالي وهو عبد الله بكري حيث سبق وأن دخل صاحب الـ25 عامًا ضمن اهتمامات الأحمر في الموسم الماضي خلال فترة تواجده مع سموحة قبل أن يرحل للدوري السعودي ومنه العودة لمصر عبر فريق بيراميدز.