نتائج عرض " سماك دوان " للمصارعة الحرة اليوم الأبعاء

أقيم فجر اليوم الأربعاء، عرض المصارعة الحرة سماك داون، أحد أقوى العروض في عالم المصارعة والذي يشهد دائمًا الكثير من الأحداث الكثيرة والقوية. رجاءت مواجهات اليوم كالاتي: النزال الأول .. ألييستر بلاك يهزم سيزارو سيزارو النزال الثاني .. تشارلوت فلير تهزم ليف مورغان النزال الثالث .. فريق إمبر موون وبايلي يهزم فريق سونيا ديفيل وماندي روز Advertisements النزال الرابع .. فريق راندي أورتن وساموا جــو وإلايــس يهزم فريق بيج إي وكوفي كينجستون واكزافير ودز أورتن وساموا جــو وإلايــس يهزم فريق بيج إي وكوفي كينجستون واكزافير ودز النزال الخامس .. بطولة زوجي سيدات WWE، فريق آسكا وكايري سين يهزم فريق بيتون رويس وبيلي كاي النزال السادس .. أبولو كروز يهزم أندرادي النزال السابع .. كيفين أوينز ضد دولف زيجلر

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