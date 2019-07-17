دي روسي على أبواب بوكا جونيورز الأرجنتيني

إقترب أسطورة نادي روما الإيطالي دانيل دي روسي من الانتقال إلى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال الميركاتو الصيفي الجارية.
وأكدت صحيفة "لا جزيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن دي روسي سيلعب بقميص البوكا بداية من الموسم المقبل، بعدالرحيل من روما بنهاية الموسم المنقضي.
وسيلعب صاحب الـ35 عامًا، مع بوكا جونيورز لمدة موسم واحد، وسينتهي تعاقده في شهر مارس 2020.
وتوقفت مؤخرًا مفاوضات دي روسي مع فيورنتينا،مما جعله يقترب أكثر من "البيونس أيرس".
وسيغادر الأسطورة الإيطالية إلى الأرجنتين في الأيام المقبلة، لإتمام تعاقده مع بوكا جونيورز.
وبدأ دي روسي مسيرته مع روما في عام 2002، حتى رحيله في عام 2018، وقرر أسطورة نادي العاصمة أن يخوض تجربة جديدة بعيدًا عن الذئاب في الفترة الأخيرة.
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