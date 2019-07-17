وزير الرياضة ونائب السفير الأمريكي يشهدان ختام البرنامج القيادي للفتاة المصرية 2019

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و" دروثى شيا"- نائبة السفير الأمريكي بالقاهرة، حفل ختام البرنامج القيادي للفتاة المصرية2019 (w2wegypt2019)، والذي يقام لأول مرة في مصر خلال الفترة من (13- 17) يوليو الجاري، بمشاركة 70 فتاة مصرية من مختلف المحافظات المصرية للفئة العمرية من (16- 19) سنة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل جاهدةً لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تهتم ببرامج تمكين المرأة وتنمية وصقل مواهبها باعتبارها شريكا أساسيا في المجتمع، وتماشياً مع رؤية

القيادة السياسية التي تضع المرأة على قمة أولوياتها في كافة الخطط والاستراتيجيات التي تعكف الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية.

أشار "صبحي" إلى أن هذا البرنامج وغيره من البرامج يأتي في ضوء استراتيجية مصر 2030 بتمكين المرأة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأدوار القيادية لها.

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ومن جانبها، أكدت نائبة السفير الأمريكي أن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد الفتاة وصقل مهارتها لتكون قيادة في المستقبل،

ومساعدتها لمعرفة حقوقها، واكتشاف مهارتها، وتدريبها على كيفية الدفاع النفس، بالإضافة إلى عرض العديد من النماذج النسائية الناجحة في الحكومة المصرية وكيفية الاستفادة منها، علاوة على تدريبها على كيفية التغلب على الصعاب وأفضل الطرق للوصول للنجاح على أيدي نخبة من المحاضرين من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى هامش البرنامج تم إقامة معرض للفرص opportunity fair شاركت فيه الفتيات المصريات وبإشراف فريق عمل من السفارة الأمريكية ومؤسسة " “Empower peace.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يعتبر الجزء الثاني لبرنامج w2w2018)) والذي أقيم بمدينة بوسطن الامريكية بمشاركة وفد مصري ضم مجموعة من الفتيات مثلت شرائح عديدة من المجتمع المصري.