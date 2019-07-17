الارشيف / اخبار الرياضه

أسوان يواجه إف سي مصر وديًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يلتقي فريق أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي، المدير الفني، نظيره إف سي مصر بقيادة محمد صلاح، في مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على

ملعب المركز الأولمبي بالمعادي، في إطار استعدادات الفريقين للدوري الممتاز.

ويسعى الفريقان إلى تجربة أكبر عدد من

اللاعبين خلال المباراة في إطار حرص المديرين الفنيين على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللقاء.

ويخوض فريق أسوان معسكر إعداد بالقاهرة استعدادا للدوري الممتاز بعدما صعد الموسم الحالي عن مجموعة الصعيد, "المجموعة الأولى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يواجه إف سي مصر وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا