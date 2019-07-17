أسوان يواجه إف سي مصر وديًا

يلتقي فريق أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي، المدير الفني، نظيره إف سي مصر بقيادة محمد صلاح، في مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الأربعاء علىملعب المركز الأولمبي بالمعادي، في إطار استعدادات الفريقين للدوري الممتاز.
ويسعى الفريقان إلى تجربة أكبر عدد مناللاعبين خلال المباراة في إطار حرص المديرين الفنيين على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللقاء.
ويخوض فريق أسوان معسكر إعداد بالقاهرة استعدادا للدوري الممتاز بعدما صعد الموسم الحالي عن مجموعة الصعيد, "المجموعة الأولى".
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