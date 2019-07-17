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نيوكاسل يتعاقد مع الأب الروحي لأحمد المحمدي

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعيين ستيف بروس مدربًا للفريق، خلفًا لرافا بينيتيز.

 ورحب نيوكاسل بمدربه الإنجليزي الجديد، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسيقود الفريق لمدة ثلاثة مواسم.

وقال صاحب الـ 58 عامًا بعد تعيينه مدربًا جديدًا لنيوكاسل" إنني فخور ومسرور جدًا، لتعييني

كمدرب لنيوكاسل، إنه نادي طفولتي، وكان نادي والداي، لذلك هي حالة خاصة جدًا لي ولعائلتي".

وسبق لبروس أن درب المصري أحمد المحمدي عندما كان يتولي قيادة فريق أستون فيلا الإنجليزي، قبل أن تتم إقالته في أكتوبر 2018.

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ويعد ستيف بروس هو الأب الروحي لأحمد المحمدي، حيث كان المدرب الإنجليزي يتعاقد مع قائد المنتخب المصري في أي نادي يذهب له، سواء كان هال سيتي أو سندرلاند، وأخيرًا أستون فيلا.

ولدى بروس مسيرة تدريبية حافلة، حيث سبق له أن تولى تدريب سندرلاند، هال سيتي، كريستال بالاس، هدرسفيلد تاون، شيفلد يونايتد وشيفيلد وينزداي.

وكان بروس مرشحا من قبل لتدريب النادي الأهلي المصري ولكن فشلت المفاوضات وقتها.

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