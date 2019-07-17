وزير الرياضة يكشف حقيقة اختيار لجنة لإدارة اتحاد الكرة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة تدخله في اختيار لجنة لإدارة اتحاد الكرة بعدما أعلن مجلس الجبلاية استقالته عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال وزير الشباب والرياضة- في تصريحات خاصة للوفد- إن الوزارة لا تتدخل

في شئون اتحاد الكرة ولا أي اتحادات أخرى، مؤكدًا أن اللوائح تحكم الأمور وليس الأهواء الشخصية كما يروج البعض.

وأوضح صبحي أن الوزارة حريصة على تطبيق اللوائح لتجنيب الرياضة المصرية أي أزمات

مع اللجنة الأولمبية الدولية، مستشهدًا بما حدث مؤخرًا في الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعد حل مجلس الإدارة، قام المدير التنفيذي بتسيير الأعمال في الاتحاد لحين إجراء انتخابات.

ونفى الوزير ما تردد عن عقد جلسات مع بعض الأشخاص المرشحين لرئاسة أو عضوية اللجنة، مؤكدًا أن هذا شأن اتحاد الكرة، والمدير التنفيذي القائم بأعمال الرئيس.