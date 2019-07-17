منتخب السباحة التوقيعية يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر الوطني للسباحة التوقيعية رسميًا إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. الأولمبية طوكيو 2020. وجاء تأهل منتخب مصر إلى الأولمبياد بعدما احتل أفضل مركز أفريقى فى بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا بكوريا.

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