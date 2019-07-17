محمد حمزة يتأهل إلى دور الـ64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بالمجر

تأهل البطل العالمي الشاب محمد حمزة، لاعب منتخب مصر للسلاح إلى دور ال64 الرئيس ببطولةالعالم والمقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابست.
وتأهل محمد حمزة مباشرة إلى دور ال٦٤ الرئيسى دون خوض الأدوار التمهيدية بعدما حقق الفوز فى جميع مبارياته فى دور المجموعات "٦ من أصل ٦".
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