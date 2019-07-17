وصول بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب إلى البحرين

وصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت 21 سنة إلى مملكة البحرين اليوم، للمشاركة في بطولة العالم التيستقام خلال الفترة من 18 وحتى 27 يوليو الجاري.
يرأس بعثة منتخب مصر حسن عابد مدير المنتخبات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، ويقود الفريق حسام عبدالعزيز المدير الفني وإسلام عثمان المدرب المساعد، مصطفى صالح محلل، سامح نور أخصائي تأهيل.
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