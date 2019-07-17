رياضة | النصر يقترب من توجيه صفعة قوية للهلال

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قالت تقارير صحفية سعودية، بأن مدافع الفريق الأول في نادي الهلال السعودي "متعب المفرج" والذي عاد للفريق من فترة إعارة في نادي التعاون قد رفض تجديد عقده مع النادي الهلالي، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته من بينها نادي النصر.

وأشارت التقارير، بأن نادي الهلال السعودي قد عرض على اللاعب الشاب تجديد عقده لمدة 5 مواسم قادمة، وذلك مقابل راتب سنوي يقدر بمليون ريال في الموسم الواحد، ولكن اللاعب قد رفض هذا العرض، وتحدث إلى مجلس الإدارة وطلب زيادة تقديره ماديًا، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه في العام الماضي.

وفي الجهة المقابلة، بدأ نادي النصر في مراقبة الوضع، وينتظر النتيجة النهائية للمفاوضات بين متعب المفرج وبين الهلال، قبل أن يتخطف لخطف اللاعب بصورة رسمية في الساعات المقبلة في حالة فشلت مفاوضات تجديده عقده مع الزعيم، حيث يخطط النصر إلى تقديم أضعاف الراتب الذي عرضه الهلال على متعب المفرج من أجل الفوز بخدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.