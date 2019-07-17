رياضة | حازم إمام يخرج عن صمته.. ويكشف مفاجآت مدوية بشأن المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يخرج عن صمته.. ويكشف مفاجآت مدوية بشأن المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق "حازم إمام" تصريحات نارية وهامة بخصوص منتخب مصر، وعن الأزمة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية، والتي خرج منها المنتخب المصري من دور ال16 رغم أن البطولة تقام في مصر، وهو ما جعل الجميع يفتح النار على إتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب المصري في الفترة الأخيرة.

أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك "حازم إمام" قد تحدث إلى بعض وسائل الإعلام حول إختيار المدير الفني للمنتخب "خافير أجيري"، قائلًا: "بعد كأس العالم لم يكن مقبولا لدى إتحاد الكرة، بأن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي يحصل على راتب ضخم، حيث إن هذا الأمر قد يستفز الجماهير، لذا التزم اتحاد الكرة بميزانية تتراوح بين 100 إلى 120 ألف يورو، وفي الحقيقة، أنا لم أشارك في عملية التصويت على إختيار أجيري، ولكن معظم أعضاء الاتحاد رفعوا أيديهم بالموافقة".

وعن المسؤول الأول عن خروج المنتخب المصري من بطولة أمم أفريقيا بهذا الشكل، قال حازم إمام: "المسؤول الأول عن خروج المنتخب من كأس الأمم 2019 هو إتحاد الكرة، يليه الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري ثم اللاعبين الذين لم يكن بعضهم على قدر المسؤولية على الإطلاق".

ووجه حازم إمام رسالة إلى قائد المنتخب المصري في الوقت الحالي "أحمد المحمدي" مؤكدًا له بأن ما حدث في كأس الأمم أمر غير مقبول، حيث إنه من غير المعقول أن تقف وجهًا لوجه مع الجماهير، وذكر "إمام" خلال حديثه واقعته مع الجماهير التي هتفت له قائلة: "كفاية يا حازم"، ولكن الثعلب الصغير لم يقوم بالرد على الجماهير إلا بالتحية فقط وخرج من الملعب دون أن يسيء لهم على الإطلاق.