رياضة | منتخب "السباحة التوقيعية" يتأهل إلى طوكيو ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب "السباحة التوقيعية" يتأهل إلى طوكيو ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل المنتخب المصرى للسباحة التوقيعيه رسميا إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وذلك بعد احتلاله المركز الأول إفريقيا في بطولة العالم بكوريا.

وكان منتخب السباحة التوقيعية قد سافر إلى كوريا للمشاركة فى بطولة العالم، للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠، وهي البطولة التي انطلقت 12 يوليو وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.

وأكدت إيمان عرام عضو مجلس اتحاد السباحة والمشرفة على نشاط السباحة التوقيعية بالاتحاد المصري للسباحة، سعادتها بهذا الإنجاز الذي تحقق موجهة الشكر للمصريين الذبن شجعوا المنتخب في البطولة واهتموا بمساندة ودعم فتيات منتخب مصر.