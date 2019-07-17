رياضة | برونزيتان لفاطمة عمر وأمل حفني في بطولة العالم لرفع الأثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برونزيتان لفاطمة عمر وأمل حفني في بطولة العالم لرفع الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت اللاعبة فاطمة عمر، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارلمبي، على الميدالية البرونزيةضمن منافسات وزن ٦٧ كجم عمومى سيدات بثقل وقدرة ١٢١ كجم في بطولة العالم لرفع الاثقال البارلمبية و المقامة بدولة كازاخستان خلال الفترة من ١٠ الى ٢١ يوليو ٢٠١٩ بمدينة نور سلطان .

كما توجت اللاعبة البارلمبية أمل حنفى بالميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن ٧٣ كجم عمومى سيدات بثقل وقدرة ١٢٣ كجم بالبطولة نفسها.

وهنأ مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتورة حياة خطاب اللاعبيتن لإنجازهم ، متمنيا التوفيق لباقي البعثة.

يذكر أن اللاعب محمد صبحى قد حصد امس الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن ٨٠ كجم عمومى رجال بثقل وقدرة ٢٢٥ كجم.