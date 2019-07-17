رياضة | عاجل.. الزمالك يضم لاعب الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يضم لاعب الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك صفقة التعاقد مع جون أنطوي مهاجم فريق مصر المقاصة الحالي ولاعب الأهلي السابق ليكون مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

واتفق الزمالك مع مصر المقاصة على ضم اللاعب مقابل انتقال لاعبين من الزمالك إلى الفريق الفيومي مع دفع مبلغ مالي بناء على طلب المدير الفني أحمد حسام ميدو.

واستغل الزمالك عدم دخول الأهلي في صفقة جون أنطوي لينهي المفاوضات مع المقاصة بضم اللاعب بداية من الموسم الجديد.