رياضة | رمضان صبحي يخضع للفحص الطبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يخضع للفحص الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي غدا الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في ودية البلاستيك التي يخوضها الفريق مساء نفس اليوم.



وكان اللاعب قد اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال الساعات الماضية، مما دفع الجهاز لاخضاعه للفحص الطبي للاطمئنان عليه.



وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء على أن يخوض الفريق مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، في إطار الاستعداد لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام بطولة الدوري العام.

