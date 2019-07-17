رياضة | الأهلي راحة من التدريبات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي راحة من التدريبات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء عقب وصول بعثة الفريق من إسبانيا مساء أمس الثلاثاء بعد ختام معسكر الإعداد الخارجي.

وقرر لاسارتي منح اللاعبين إجازة لمدة ٢٤ ساعة؛ للحصول على قسط من الراحة، بعدما شهدت الأيام الماضية تدريبات بدنية وخططية مكثفة خلال المعسكر .

ويستعد الفريق لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري خلال الأيام المقبلة.