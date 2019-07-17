رد مثير من رياض محرز على تغريدة سياسي فرنسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى النجم الجزائري رياض محرز، لاعب وسط مهاجم منتخب بلاده وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، غضبه من تغريدة لسياسي فرنسي بشأن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقائد المنتخب الجزائري، رد على تغريدة عضو في التجمع الوطني الفرنسي اليميني تمنى فيها بطريقة عنصرية فوز المنتخب النيجيري على الجزائر، بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

اليميني الفرنسي، جوليان أودول، كتب تغريدة عبر حسابه الشحصي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال فيها: إنه يتمنى فوز نيجيريا، كي لا يرى الأعلام الجزائرية، ومشاهد العنف، والشغب من قبل الجزائريين في فرنسا.

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وبعد فوز الجزائر، بهدف قاتل لنجمه رياض محرز، رد الأخير على أودول من خلال تغريدة قال فيها: إن الركلة الحرة كانت “إهداء لك”، في إشارة إلى الركلة التي جاء منها هدف الفوز.

رياض محرز نشر علمي فرنسا والجزائر، مع عبارة “نحن معا”، في إشارة إلى رفضه الخطاب العنصري من قبل اليمين في فرنسا.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع المنتخب السنغالي، يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس أمم إفريقيا المقام في مصر.