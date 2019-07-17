المحكمة تحجز على ممتلكات النجم البرازيلي كافو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت محكمة برازيليلة حكمها بالتحفظ على بعض ممتلكات نجم منتخب “السيليساو” السابق، ماركوس كافو، بعد دخوله في دوامة من الديون.

تقارير إعلامية كانت قد أفادت أن النجم البرازيلي السابق كافو، البالغ من العمر 49 عاما، لاعب منتخب “السامبا” السابق، تعرض لفقدان خمسة عقارات دفعة واحدة، بسبب تراكم ديونه.

ووفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن محكمة برازيلية حكمت بالاستيلاء على خمسة عقارات يمتلكها كافو بسبب ديونه الكثيرة.

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الصحيفة نقلت عن كافو قوله عن مسألة الديون: إنها مشكلتي الشخصية، يمكنني إعطاء ممتلكاتي، سيارتي، منزلي، يمكنني دفع ما أريد أن أسدده من ديون.

يشار على أن نجم المنتخب البرازيلي السابق يمتلك 15 عقارا آخر باسمه، بعضها مرهون بقيم تتراوح من 1.1 إلى 6 ملايين دولار.

صحيفة “فولها دي ساوباولو” البرازيلية، ذكرت أن المحكمة الرئيسية بالعاصمة أصدرت حكمها بحق كافو بعدما أثقلت الديون كاهله.

اللاعب السابق استدان مبالغ مالية طائلة لتسيير أعمال شركته التي يمتلكها مناصفة مع زوجته ريجينا، وهي شركة تسمى “كابي بينتا إنترناشيونال بلير” وتختص بالعمل في الرياضات وأمور كرة القدم.