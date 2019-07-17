النجم الإسباني خيسي رودريجيز يدخل علاقة عاطفية جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم الإسباني ​خيسي رودريجيز، لاعب فريق ريال مدريد السابق، قد دخل في علاقة جديدة بعدما انفصل عن زوجته وأم طفله المريض.

رودريجيز يلعب حاليًا مع فريق ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، ويعرف عنه علاقاته النسائية المتعددةـ وكثيرا ما شوهد في الملاهي الليلية.

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متابعو اللاعب لاحظوا وجود علاقة عاطفية بينه وبين العارضة الشقراء جانيرا بارم، من خلال التعليقات التي تبادلها الثنائي على صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت كلمة “أحبك”.

جانيرا بارم، صديقة اللاعب الجديدة تُعرف بلقب باربي كاتالونيا، نسبة إلى نشأتها في إقليم كتالونيا بإسبانيا.. وقد نشر الثنائي صورة لهما تؤكد على علاقتهما حيث ظهرا مع بعضهما وكُتب على الصورة “أحبك”.

اللاعب الإسباني خيسي رودريجيز، لاعب وسط مهاجم فريق ستوك سيتي الإنجليزي السابق، كان قد واجه اتهامات تتعلق بكثرة علاقاته النسائية نتيجة تواجده لفترات طويلة في الملاهي الليلية، بالإضافة إلى تدخين السجائر وشرب الكحوليات بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة.