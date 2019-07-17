نجل ديفيد بيكهام بملابس غريبة برفقة صديقته.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر بروكلين بيكهام نجل النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، برفقة صديقته هانا كروس البالغة من العمر 21 عام، خلال مشاهدتهما إحدى مباريات التنس في العاصمة البريطانية لندن.
عدسات المصورين التقطت صورا لبروكليبن بيكهام ابن مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام بصحبه صديقته، حيث ظهر في إطلالة أثارت الكثير من السخرية كونها غير منمقة إلى حد كبير.
بروكلين بيكهام يبدو أنه أنه لا يبالي بوجود الكاميرات حيث ظهر وهو يقوم بتنسيق ملابسه أمام المصورين، و”رفع البنطلون” بطرق أضحكت البعض وكأنه يقصد لفت الانتباه؛ مما أثار سخرية كبيرة كون والدته مصممة أزياء عالمية ومن الضروري أن يكون صاحب أرقى إطلالة.
الإطلالة الغريبة لنجل ديفيد بيكهام البالغ من العمر 20 عاما، إضافة إلى قيامه برفع بنطاله أمام الكاميرات لترتيب ملابسه، أدت إلى سخرية عدد كبير من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن بروكلين بيكهام وهانا كروس كانا حضرا مؤخرا حفل Chopard’s Road To Cannes، وكانت إطلالتهما بغاية الأناقة.
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