والد ديفيد بيكهام يقع في غرام مليونيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع ​تيد بيكهام​، والد النجم الغنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، في غرام مليونيرة تعمل في المحاماة، تُدعى ​هيلاري ميريديث​، تبلغ من العمر 60 عامًا، بعد أن إلتقيا في منزل بروتون هاوس للرعاية والخدمات في مانشستر في أبريل الماضي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تيد بيكهام البالغ من العمر 70 عاما، والذي انفصل عن زوجته ساندرا منذ 17 عاما، قد شوهد برفقة المليونيرة هيلاري في فيلا مايوركا في عيد ميلادها الستين.

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وفقا للصحيفة فقد قال مصدر مقرب من هيلاري ميريديث: لم نرها سعيدة جدًا منذ فترة طويلة، لقد كانا يلتقيان لبضعة أسابيع.. كل شيء مثير للغاية.

المصدر أضاف: تُقيم هيلاري حفلات كبيرة، لذلك نحن جميعنا منتظرون احتمالية تلقي فيكتوريا وديفيد دعوة.

وكان تيد وشريكته السابقة ساندرا قد تزوجا في خريف عام 1969 وأنجبا؛ لين، 47 عامًا، ديفيد، 44، وجوان، 37.. وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الزواج، انفصل الزوجان في عام 2002، خلال الأشهر الأخيرة من مسيرة ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد.

وفي مقابلة سابقة في عام 2005، اعترف تيد بأن أولاده تأثروا بالانفصال، وأن ابنه ديفيد تحدث عن صعوبة الانفصال ونتائجه.