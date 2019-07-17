شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي: تاريخي أكبر من الرد على شخص مثل هاني رمزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب.
كان هاني رمزي كشف بعض الكواليس الخاصة بمنتخب مصر وعلق على سلوك أحمد المحمدي مع اللاعبين وعدم قدرته على لعب دور القائد..
وقال المحمدي في تصريحات لموقع «مصراوي» أن تاريخه أكبر من الرد على شخص مثل هاني رمزي.
وانتقد هاني رمزي غياب الروح القتالية للاعبي منتخب مصر، خلال البطولة التي خرج مها الفريق بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0.
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