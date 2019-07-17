شكرا لقرائتكم إسلام عيسى على أبواب بيراميدز بعد أزمته مع المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو النادى المصرى صفقة إنتقال إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق إلى فريق بيراميدز، بعد الأزمة التى فجرها اللاعب مؤخرا فى معسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا للدورى الجديد.
وغادر اللاعب معسكر المصرى فى الإسكندرية وانقطع عن التدريبات، اعتراضا منه على مغالاة إدارة النادى فى مطالبها من أجل إنتقاله إلى الأهلى أو بيراميدز، رغم إرسالهما عروضا رسمية لضمه.
وأكد مصدر بالنادى المصرى، أن الساعات المقبلة ستشهد الاتفاق مع بيراميدز، على إنهاء الصفقة بشكل رسمي مقابل 35 مليون جنيه و10% من نسبة بيع اللاعب لأى ناد.
يذكر أن النادى المصرى سيشارك فى الكونفدرالية فى الموسم الجديد.
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