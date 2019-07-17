شكرا لقرائتكم الغموض يسيطر على مستقبل أنطوى بسبب صفقة القرن فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه جون أنطوي مهاجم فريق مصر المقاصة مصيراً مجهولاً بعدما أنهى مسئولو الزمالك صفقة المغربي أشرف بن شرقي، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.

وأصبح الزمالك مضطراً للاستغناء عن أحد أجانبه قبل انطلاق الموسم الجديد، بسبب لوائح اتحاد الكرة التي تمنع الفريق من ضم أكثر من أربعة أجانب خلال الموسم، ويضم الزمالك خمس لاعبين أجانب وهم: بن شرقي، فرجاني ساسي، حمدي النقاز، حميد أحداد، خالد بوطيب.

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كان هداف مصر المقاصة قد دخل في حسابات القلعة البيضاء، وكشف مصدر مطلع بنادى المقاصة، إن إدارة النادى تتمسك بتطبيق سياسة الاستثمار فى قطاع كرة القدم، وترفض الصفقات التباديلة مع أى ناد، مشيرًا إلى إنه تم تحديد مبلغ ما بين 35 إلى 40 مليون جنيه، نظير بيع جون أنطوى للزمالك أو أى ناد آخر يرغب فى التعاقد معه.

وفي نفس الوقت يواجه مصر المقاصة نفس الأزمة في ضرورة التخلي عن أحد أجانبه بعد ضم الأوغندي خالد أتشوا و أودو موسيس مهاجم الحرس السابق، في حين يمتلك المقاصة جون أنطوي وبابولون فوافي وشيميلس بيكلي.