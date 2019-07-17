شكرا لقرائتكم فشل الصفقة التبادلية بين الزمالك والوداد بعد ضم بن شرقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بعد ساعات قليلة من الاعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، رفض رئيس الوداد الرياضي المغربي، سعيد الناصيري، عرض الزمالك لعقد صفقة تبادلية خلال مرحلة الانتقالات الصفية الجارية.
وكشفت مصادر مغربية أن رئيس الوداد رفض العرض الذي تقدمه به نظيره مرتضى منصور، لعقد صفقة مقايضة بين اللاعب الودادي إسماعيل الحداد ومهاجم الزمالك حميد أحداد، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الكروي الحالي.
وأكدت المصادر نفسها أن الناصيري، طلب من رئيس الزمالك عقد صفة من نوع أخر، غير المقترحة، من قبل الانتقال النهائي للاعبين.
وأبدى سعيد الناصيري رغبته في التعاقد مع المغربي حميد أحداد، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد رئيس الوداد أن أحداد، مهاجم ممتاز وكان أحد الهدافين بالدوري المغربي رفقة الدفاع الحسني، مشيرا إلى أنه سيكون إضافة كبيرة للوداد في حالة تعاقد معه.
واختم تصريحاته لـ "العين الرياضية": "لدينا رغبة في التعاقد مع أحداد ولكن المقابل المادي قد يكون عائقا، الزمالك تعاقد مع اللاعب بمبلغ كبير ولديه شروط مادية للاستغناء عن اللاعب، والأيام المقبلة قد تشهد جديدا".
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