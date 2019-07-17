شكرا لقرائتكم إنشاء نادى وأكاديمية رولان جاروس للتنس فى مصر برعاية مجلس الوزراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى اتفاق إنشاء نادى وأكاديمية رولان جاروس للتنس فى مصر بمنطقة 6 أكتوبر.

ومن المنتظر أن تقام أكاديمية "رولان جاروس" في مدينة "6 أكتوبر" إحدى البقاع الساحرة وهي آخر منطقة ترى الأهرامات مباشرة.

بطولة "رولان جاروس"، تحتل المركز الثاني في قائمة البطولات الأربع الكبرى بعد بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتقام في فرنسا من كل عام، في حين تستضيف مدينة "ملبورن" فعاليات البطولة الاولى في عالم التنس في يناير من كل عام.

أقيمت بطولة "رولان جاروس" للمرة الاولى عام 1891، ولحقتها بعد سبع سنوات إدارج الفئة النسائية، واقتصرت المشاركة على اللاعبين الفرنسيين، إلى أن قرر الاتحاد المحلي بفرنسا عام 1925 إشراك أفضل اللاعبين الأجانب، وتغير ملعب البطولة من "حديقة الأمراء" إلى "رولان جاروس" عام 1928.

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وتعتبر بطولة فرنسا المفتوحة هي الحدث الوحيد بين البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" التي تقام على الملاعب الترابية.

تصل مجموع جوائز البطولة إلى 36 مليون يورو، ويرجع يرجع سر تسميتها إلى الطيار الفرنسي "رولان جاروس"، وهو أحد الطيارين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وهو أول طيار ينجح في عبور البحر المتوسط بالطائرة، قبل أن يقع في أسر الألمان 1918 وهرب عائدًا إلى فرنسا.

كان الإسباني رافايل نادال نجح في تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة "رولان جاروس" الفرنسية، بتتويجه بلقب النسخة الأخيرة من المسابقة للمرة الثانية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي، بفوزه على وصيفه في العام الماضي النمساوي دومينيك تييم 6-3، 5-7، 6-1، و6-1.