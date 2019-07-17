شكرا لقرائتكم منتخب رفع الأثقال البارالمبى يواصل الإنجازات فى بطولة العالم بكازاخستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل لاعبو منتخب رفع الأثقال البارالمبى على ميداليتان برونزيتان اليوم فى منافسات بطولة العالم التى تقام بكازاخستان. وأحرز الميداليتان كل من فاطمة عمر وأمل محمود ، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 5 ميداليات ، بعد أن حقق شريف عثمان و رحاب احمد وفاطمة قرنى ذهبيات المنافسات. حققت فاطمة عمر الميدالية البرونزية فى منافسات وزن تحت 67 كجم ، بينما أحرزت أمل محمود البرونزية بوزن تحت 73 كجم. Advertisements وحققت جيهان أبو غريب لاعبة المنتخب المركز الرابع ، بالبطولة ، بينما حقق طه عادل المركز الرابع بالبطولة. وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال . وتضم بعثة السيدات كل من، فاطمة عمر ونادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا وإيمان شلبى.

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