شكرا لقرائتكم الزمالك يفقد جهود عبد الله جمعة أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفقد نادى الزمالك ظهيره الأيسر عبد الله جمعة فى مباراة الجونة، المقرر لها الأحد المقبل على استاد الجونة، والمؤجلة من الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف لحصوله على 3 انذارات.

ومن المقرر أن يدفع خالد جلال ببهاء مجدى فى الجبهة اليسرى أمام الجونة، فى ظل غياب عبد الله جمعية، وحرص المدير الفنى على تجهيو بهاء مجدى لهذه المباراة منذ اقامة معسكر الإعداد المغلق بقبرص والذى استمر لمدة 13 يوم.

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ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ولا بديل للزمالك عن الفوز فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.