المقاولون العرب يستقر على مهاجمة الأهلى بهذا الثنائى...

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على تجهيز ثنائي الفريق محمد طلعت وسيف الدين الجزيري، لخلافة أحمد علي في مركز الهجوم، وذلك قبل خوض مباراة الأهلي المرتقبة في ختام منافسات الدوري العام .
واستغل أحمد علي هداف المقاولون العرب والدوري العام الشرط الجزائي في عقده وقيمته 500 ألف جنيه، للرحيل عن الفريق والتوقيع لبيراميدز، مما أثار غضب مسئولي المقاولون.
ويعلب المقاولون العرب ضد النادي الأهلي في المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بمسابقة الدوري العام والمقرر إقامتها في 24 يوليو الجاري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة بعد خوض 33 مباراة في المسابقة المحلية يث فاز المقاولون في 13 مباراة وتعادل في تسع مباريات وخسر 11 مباراة أخرى.
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