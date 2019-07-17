شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يستقر على مهاجمة الأهلى بهذا الثنائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على تجهيز ثنائي الفريق محمد طلعت وسيف الدين الجزيري، لخلافة أحمد علي في مركز الهجوم، وذلك قبل خوض مباراة الأهلي المرتقبة في ختام منافسات الدوري العام .

واستغل أحمد علي هداف المقاولون العرب والدوري العام الشرط الجزائي في عقده وقيمته 500 ألف جنيه، للرحيل عن الفريق والتوقيع لبيراميدز، مما أثار غضب مسئولي المقاولون.

Advertisements

ويعلب المقاولون العرب ضد النادي الأهلي في المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بمسابقة الدوري العام والمقرر إقامتها في 24 يوليو الجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة بعد خوض 33 مباراة في المسابقة المحلية يث فاز المقاولون في 13 مباراة وتعادل في تسع مباريات وخسر 11 مباراة أخرى.