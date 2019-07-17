شكرا لقرائتكم الاتحاد الكاميروني يقيل سيدورف من منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الثلاثاء إقالة الهولندي كلارنس سيدورف من تدريب المنتخب الوطني، بعد الخروج المبكر لحامل اللقب من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وأورد الاتحاد في بيان: بعد مشاورات مع أعضاء في اللجنة التنفيذية من جهة، وتشاور مع وزير الرياضة، وفي أعقاب الخروج المبكر للمنتخب الوطني للرجال الكاميرون، وبناء على ما تحدده بنود التعاقد معهما، قرر الاتحاد إنهاء مهام المدرب كلارنس سيدورف ومساعده باتريك كلايفرت بدءا من اليوم.

وأقصيت الكاميرون التي توجت بلقبها القاري الخامس في أمم إفريقيا 2017 في الغابون، من ثمن نهائي النسخة الحالية، بخسارتها أمام نيجيريا 2-3، في مباراة تعد من الأجمل حتى الآن في البطولة.

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وحقق سيدورف (43 عاماً) مسيرة مبهرة مع الأندية الأوروبية، وتنقل بين أبرزها مثل أياكس أمستردام الهولندي وميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، متوجا خلال ذلك بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات. لكن مسيرته التدريبية لم تحظ حتى الآن بنجاح يذكر، مع تجارب غير موقفة في إيطاليا والصين وإسبانيا.

وبعدما تولى مهامه العام الماضي، حقق سيدورف نتائج متفاوتة مع الكاميرون بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم على رأس المنتخب، قبل بدء منافسات البطولة القارية في مصر.

وفي نسخة 2019، أنهى المنتخب الكاميروني دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة السادسة خلف غانا، اذ اكتفى بفوز على غينيا-بيساو –وتعادل مع غانا وبنين قبل أن يتلقى الهزيمة في الدور ثمن النهائي.