الزمالك يعلن شروطه للتعاقد مع السد العالي .. هل ينجح «عصام الحضري» في تنفيذها

الموجز

قال رئيس الزاملك في تصريحات تيلفزيونية بشأن انضمام عصام الحضري للقلعة البيضاء :" عصام الحضري عقد جلسة معي، وطلب الانضمام إلى الزمالك، مثلما حدث قبل الهروب إلى سويسرا".

وأكد رئيس الزمالك، أنه اشترط على عصام الحضري حارس مرمى النجوم السابق إحضار 5 عفاريت، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضح :" قلت له موافق بشرط إحضار الـ 5 عفاريت، اللي بيصدوا لك الكرات".

من ناحية أخرى أكد رئيس الزمالك، أن عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، طلب منه أمس الانضمام لصفوف القلعة البيضاء، موضحا: " قعد معايا، وطلب الانضمام للفريق، زي ما حصل قبل ما يهرب لسويسرا، قلت لك موافق بشرط تجيب الخمس عفاريت اللى بيصدوا لك الكرات، لو جبتهم أنا موافق على التوقيع" وفقاً لما نشره اليوم السابع.

وأضاف رئيس الزمالك، أنه عقد جلسة مع خالد جلال، وسلمه الأخير تقرير اللاعبين الراحلين والمستمرين، والصفقات التي يحتاجها الفريق للموسم المقبل، وبدأوا في التعاقد معهم فعليا، وسيتم الإعلان عن الراحلين بشكل رسمي عقب انتهاء بطولة الدوري العام".