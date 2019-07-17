المقاولون يجهز محمد طلعت والجزيرى لقيادة الهجوم بعد رحيل أحمد على

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على تجهيز ثنائى الفريق محمد طلعت وسيف الدين الجزيرى، لخلافة أحمد على فى مركز الهجوم، وذلك قبل خوض مباراة الأهلى المرتقبة فى ختام منافسات الدورى العام.
كان أحمد على هداف المقاولون العرب والدورى العام، قد استغل الشرط الجزائى فى عقده وقيمته 500 ألف جنيه، للرحيل عن الفريق والتوقيع لبيراميدز، وهو ما أثار غضب مسئولى المقاولون.
ويواجه المقاولون العرب النادى الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بمسابقة الدورى العام والمقرر إقامتها فى 24 يوليو الجارى.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة بعد خوض 33 مباراة فى المسابقة المحلية حيث فاز المقاولون فى 13 مباراة وتعادل فى تسع مباريات وخسر 11 مباراة أخرى.
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