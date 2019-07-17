مصر تحقق برونزيتين فى بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بكازاخستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد لاعبو منتخب رفع الأثقال البارالمبى ميداليتين برونزيتين، اليوم، فى منافسات بطولة العالم التى تقام بكازاخستان. وأحرز الميداليتين كل من فاطمة عمر وأمل محمود ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 5 ميداليات، بعد أن حقق شريف عثمان ورحاب أحمد وفاطمة قرنى ذهبيات المنافسات. حققت فاطمة عمر الميدالية البرونزية فى منافسات وزن تحت 67 كجم، بينما أحرزت أمل محمود البرونزية بوزن تحت 73 كجم. Advertisements وحققت جيهان أبو غريب لاعبة المنتخب المركز الرابع بالبطولة، بينما حقق طه عادل المركز الرابع. وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال. وبعثة السيدات تضم فاطمة عمر ونادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا بالإضافة إلى إيمان شلبى.

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