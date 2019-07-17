سوبر كورة.. محمد عنتر ينضم لصفقات الزمالك الصيفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وينوى مسئولو الزمالك استغلال محمد عنتر فى إبرام صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفى مع أحد الأندية التى يسعى النادى الأبيض للتعاقد مع لاعبيها.

ويتبقى للأبيض 3 مباريات مهمة فى الدورى أولها الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى. لمعرفة كيف ينضم محمد عنتر لأسلحة صفقات الزمالك الصيفية اضغط هنا

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