شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى ينظم أول بطولة دولية للإسكواش بنادى مدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يكتفى هشام طلعت مصطفى، أن يوفر لسكان مشروعاته كافة الخدمات المتكاملة..من الإبرة حتى الصاروخ مثلما يقول المثل الشعبى..إذ يوفر هشام طلعت مصطفى بمشروع مدينتى مثلا خدمات حكومية مثل نقطة شرطة وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد، وتجد أيضا خدمات غير حكومية مثل أكبر مول مفتوح بمصر والشرق الأوسط به مطاعم وتوكيلات عالمية لملابس وخلافه، وفروع لبنوك وشركات اتصالات فضلا عن نادى رياضى يضم مختلف اللعبات، بل يعمل هشام طلعت مصطفى على تقديم أعلى الإمكانيات لتلك الخدمات.

وآخر نجاحات هشام طلعت مصطفى، لتوفير خدمات عالمية متكاملة لسكان مدينتى، هى استضافة نادي مدينتي الرياضي ابتداء من اليوم الأربعاء 17 يوليو وحتى الاثنين القادم 22 يوليو بطولة مدينتي الدولية الأولى للاسكواش للناشئين والناشئات والرواد .

ويحصل اللاعبون المشاركون في البطولة على نقاط من الاتحاد الدولي للاسكواش WSF ومنظمة اللاعبين واللاعبات المحترفين PSA ، وذلك لمرحلتي تحت 17 & 19 سنة ناشئين وناشئات.

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تقام البطولة بمجمع الاسكواش بنادي مدينتي الرياضي ، بمشاركة 379 لاعباً بمختلف المراحل العمرية ، يمثلون مصر و 9 دول أجنبية (السعودية-الكويت-الاردن-العراق-لبنان-كندا-روسيا-اليونان-بوتسوانا ).

وتعد البطولة هي أول بطولة دولية للاسكواش يستضيفها نادي مدينتي الرياضي، وينظمها الاتحاد العربي للاسكواش.

ويضم نادى مدينتى مجمع للاسكواش يضم 11 ملعباً تم تصميمهم وفقاً للمعايير العالمية، ويستضيف العديد من البطولات المحلية والدولية تحت رعاية الاتحاد المصري للاسكواش، كما تم مؤخراً افتتاح مجمع حمام السباحة الأوليمبي يضم حمام سباحة أوليمبي وأخر مغطى، فضلاً عن افتتاح الكلوب هاوس بنادي مدينتي الذي تم فرشه بأفخر وأجود أنواع الأثاث.