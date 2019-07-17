شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يغيب عن الزمالك أمام الجونة وبهاء مجدى البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك عن فريقه فى مباراة الجونة، المقرر لها الأحد المقبل على استاد الجونة، والمؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

واستقر خالد جلال على الدفع ببهاء مجدى فى الجبهة اليسرى أمام الجونة، فى ظل غياب عبد الله جمعية، وحرص المدير الفنى على تجهيو بهاء مجدى لهذه المباراة منذ إقامة معسكر الإعداد المغلق بقبرص والذى استمر لمدة 13 يوما.

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ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.