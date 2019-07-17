شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتفق مع بيراميدز على انتقال إسلام عيسى مقابل 35 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن خلال الساعات المقبلة مسئولو النادى المصرى إتمام صفقة انتقال إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق إلى فريق بيراميدز، بعد الأزمة التى فجرها اللاعب مؤخرا فى معسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا للدورى الجديد.

وغادر اللاعب معسكر المصرى فى الإسكندرية وانقطع عن التدريبات، اعتراضا منه على مغالاة إدارة النادى فى مطالبها من أجل انتقاله إلى الأهلى أو بيراميدز، رغم إرسالهما عروضا رسمية لضمه.

وكشف مصدر بالنادى المصرى أن الساعات المقبلة ستشهد الاتفاق مع بيراميدز، على إنهاء الصفقة بشكل رسمى مقابل 35 مليون جنيه و10% من نسبة بيع اللاعب لأى ناد.

يذكر أن النادى المصرى سيشارك فى الكونفدرالية فى الموسم الجديد.