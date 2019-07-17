رياضة | دي ليخت يصل عيادة يوفنتوس للكشف الطبي قبل توقيع العقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يصل عيادة يوفنتوس للكشف الطبي قبل توقيع العقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت إلى عيادة نادي يوفنتوس من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدا لإتمام انتقاله لصفوف يوفنتوس.

وكان دي ليخت قد وصل مساء أمس الثلاثاء مطار تورينو للخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله لنادي يوفنتوس بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد.

وسيوقع دي ليخت على عقود انتقاله ليوفنتوس عقب اجتياز الفحوصات الطبية، لمدة ٥ مواسم مقابل ٧٥ مليون يورو إلى أياكس، وبراتب سنوي ١٢ مليون يورو.