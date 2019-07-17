رياضة | قرعة تصفيات آسيا 2022| مهمة سهلة للسعودية والإمارات.. والعراق في مجموعة نارية

المجموعة الأولى | الصين وسوريا والفلبين والمالديف وجوام.

المجموعة الثانية | أستراليا والأردن والصين تايبيه والكويت ونيبال.

المجموعة الثالثة | إيران والعراق والبحرين وهونج كونج وكامبوديا.

المجموعة الرابعة | السعودية وأوزباكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة.

المجموعة الخامسة | قطر وعمان والهند وأفغانستان وبنغلاديش.

المجموعة السادسة | اليابان وكردستان وطاجكستان وميانمار ومنغوليا.

المجموعة السابعة | الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وأندونيسيا.

المجموعة الثامنة | كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية وتركمنستان وسريلانكا.

ويتأهل 12 منتخبا أصحاب الصدارة في كل مجموعة، إضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثاني مباشرة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين، والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وسينافس أفضل 24 منتخبا آخر في دور منفصل للتصفيات بحثا عن 12 مكانا متبقيا في كأس أمم آسيا والتي تضم منافساتها 24 منتخبا.